Avrupa Şampiyonu milli güreşçi Özdenur Özmez Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı tarafından kabul edildi.

Yunanistan’da geçtiğimiz hafta içinde yapılan U 15 Avrupa Kadınlar Güreş Şampiyonasında sıkletinde altın madalya kazanan Belediye İskilipspor kulübü sporcusu Özdenur Özmez beraberinde İlçe Kaymakamı Ramazan Polat ve antrenörü Adem Uysal ile birlikte Vali Dağlı’yı ziyaret etti.

Ziyaret sırasında antrenör Adem Uysal ilçedeki çalışmaları hakkında bilgi verirken Avrupa Şampiyonu milli güreşzi Özdenur Özmez ise yaptığı maçlar ve elde ettiği dereeler hakkında Vali Dağlı’ya bilgiler verdi.

Vali Zülkif Dağlı ise Özdenur Özmez ve antrenörünü tebrik eder bu başarıların tüm gençlere ilhamkaynağı olacağına inandığını belirterek ‘Çorm ve ülkemizi başarıyla temsil eden milli sporcumuza tebrik ediyorum. Bu başarılar ilimizdeki sporcular için çok güzel örnekler olacaktır. Özdenur kızımızdan bu başarılarını Dünya Şampiyonası ve Olimpiyatlarda da devam ettirmesini diliyorum’ dedi.