Çorum Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Ferhat Arıcı ve Yönetim Kurulu üyeleri İl Genel Meclisi Başkanı Muhammet Fatih Temur’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Ziyarete Ferhat Arıcı ile birlikte Yönetim Kurulu üyeleri Necat Yazıcı, Sinan Duman, Mesut Çetinoğlu, Aladdin Attar Hacıismailoğlu’nun katıldığı ziyaret sırasında ASKF yönetimi Temur’a yeni görevinde başarılar diledi.

Ziyaret sırasında Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Ferhat Arıcı tarafından faaliyetler hakkında bilgiler verildi ve İl Genel Meclisi tarafından amatör kulüplere alınan malzeme desteğinde miktarın artırılması için talepte bulundular.

İl Genel Meclisi Başkanı Muhammet Fatih Temur ise ziyaretinden dolayı ASKF Yönetimine teşekkür ederek amatör spora büyük önem verdiklerini ve imkanlar ölcüsünde en fazla katmıyı vermenin çabası içinde olduklarını söyledi.

Ziyaret sonunda ASKF tarafından Muhammet Fatih Temur’a forma hediye edildi.