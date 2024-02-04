Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde kaldıkları yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezinde tanışan Müzeyyen Uğur ile Şaban Aslan düzenlenen törenle evlendi.

Lüleburgaz'da yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezinde kalan 64 yaşındaki Müzeyyen Uğur ve 64 yaşındaki Şaban Aslan burada tanışıp arkadaş oldu. Huzurevindeki arkadaşlıkları sevgiye dönüşen çift, evlenmeye karar vererek Lüleburgaz Belediyesi Evlendirme Dairesine başvuruda bulundu.

Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli'nin kıydığı nikaha, Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce ve Kırklareli Vali Yardımcısı Elif Canan Tuncer, çifte şahitlik yaptı. Nikah cüzdanını çifte teslim eden Başkan Gerenli çifte mutluluk diledi.

Müzeyyen Uğur ve Şaban Aslan çifti, bu özel anlarını, nikah pastalarını keserek taçlandırdılar. Çiftin bu mutlu anlarına davetliler de ortak oldular. Uğur ve Aslan çifti, mutluluklarına destek olanlara teşekkür etti.

Nikahın ardından çift tebrikleri kabul etti, hatıra fotoğrafı çektirdi.