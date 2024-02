Çorum Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, "Asrın felaketinde millet olarak Çanakkale ve Kurtuluş Savaşı ruhunu, Anadolu ruhunu yaşadık" dedi.

6 Şubat 2023'te asrın felaketinin yaşandığı Kahramanmaraş merkezli, 11 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin üzerinden bir yıl geçti. 13 milyon insan bu felaketten etkilenirken, 50 bin kişi hayatını kaybetti; birçok aile parçalandı, birçok kişi akrabalarını kaybetti. Dönemin Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, deprem bölgesinde koordinasyonu sağlamak için Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde görevlendirildi. Burada 15 gün daha sonra ise 45 gün Kahramanmaraş’ta görev yaptı. Asrın felaketinin yıl dönümünde Vali Dağlı, o dönem yapılan çalışmalar ve yaşadıkları hakkında İhlas Haber Ajansı’na açıklamalarda bulundu.

6 Şubat’ta meydana gelen Pazarcık ve Elbistan merkezli depremlerin Türk milletini derinden üzdüğünü dile getiren Vali Dağlı, “Asrın depremi” olarak adlandırılan bu büyük felakette vefat edenlere Allah’tan rahmet, kalanlarına da sabırlar diledi.

Afetin ilk gününden itibaren 15 gün boyunca depremin merkez üssü olan Elbistan ilçesinde, ardından da 45 gün boyunca Kahramanmaraş il merkezinde koordinatör vali olarak görev yaptığını hatırlatan Vali Dağlı, “Yönetim ve koordinasyon sürecinin başında bulundum. Afette en önemli görevimiz enkaz altındaki vatandaşlarımızın bir an önce kurtarılması idi. Havanın çok fazla soğuk olması çalışmaları zorlaştırmakta idi. Ayrıca afet bölgesine ulaşımın zorlukla sağlanmakta, yıkılan binalar ve uzun iş makinası ve araç konvoyları da işi çok zorlaştırmakta idi. Kamu binaları, hastaneler, camiler hasar görmüş ve yanında durmak dahi tehlikeliydi. Artçı sarsıntılar da devam etmekteydi. Elektrik, su ve doğal gaz şebekeleri ile haberleşme de kesilmişti. Bu zor şartlar altında çalışmalar yürütüldü” diye konuştu.



“Yarım ekmek molasını bile kendisine çok gören, 4-5 gün hiç uyumayan arama kurtarma ekiplerinin çalışmasına şahit oldum”

"Binaların çoğu yıkılmış, altındaki vatandaşlarımıza bir an önce ulaşılması gerekiyordu. Sağ kurtulan vatandaşlarımız binalarının önünü terk etmiyorlar ümit ve dualarla çalışmalara eşlik etmeye çalışıyorlardı" diyen Dağlı, "Vatandaşlarımızın acılarını en yakından hissediyorduk. Herkes yakınlarını bir an önce bulma telaşındaydı. Burada en yakınları vefat edenlerin ve kayıp olan yakınlarını arayanların acılarını en derinden biz de hissettik. Burada insanımızın sabrını ve metanetini gözlemleme imkânım oldu. Tabii ki arama kurtarmada çalışan gerek kamu görevlileri gerekse sivil toplum kuruluşu üyesi afet gönüllülerimizin gayret ve mücadelesine tanık olduk. Yapılanların tamamı çok içten ve samimi idi. Herkes yapabileceğinin en fazlasını yapmak için gayret göstermekteydi. Arama kurtarma çalışmalarında hiç uyumadan, dinlenmeden açlık ve soğuğa aldırmadan çok uğraşıldı. Tek çaba bir vatandaşımıza daha ulaşalım kurtaralım çabası idi. Vakit kaybetmemek için su içmeyi, yarım ekmek molasını bile kendisine çok gören 4-5 gün hiç uyumayan arama kurtarma ekiplerimizin çalışmasına bizzat şahit oldum” ifadelerini kullandı.



“Dünyada görülmemiş bir yardımlaşma örneği sergilendi”

Deprem bölgesinde dünyada görülmemiş bir yardımlaşma sergilendiğini anlatan Vali Dağlı, şunları kaydetti:

“Afetin büyüklüğü ve havanın şiddetli soğuğu ile diğer tüm fiziksel olumsuzluklar bir kenara; arama kurtarma ekipleri, kamu görevlileri, sivil toplum kuruluşları ve gönüllülerin kendilerini parçalarcasına gayret ettiklerini gördüm. Halkımız, devletimizin şefkat elinin ne derece güçlü olduğuna burada bir kez daha şahit olmuştur. Burada devletimiz ve halkımız yapabileceğinin en iyisini yapmıştır. Bu çalışmalar fiziksel olarak çok zor şartlarda ve artçı depremlerin korkutucu etkisi altında başarılmıştır. Bu afet sonrasında biz millet olarak Çanakkale ve Kurtuluş Savaşı ruhunu, Anadolu ruhunu yaşadık. Herkes maddi imkânına göre ve fiziksel gücünün çok ötesinde orada olmak için çalıştı. Hele ilk günkü soğuğa ve yollardaki ulaşımın zorluğuna rağmen bizzat oraya yardım getirenlerin ve bizzat çalışanların çabası çok kıymetliydi. Bunlar Anadolu irfanına sahip olan halkımızın güzellikleri. O günlerde Kahramanmaraş’ı ziyaret eden yabancı bir devlet görevlisi konteynerlerin nasıl bu kadar çabuk kurulabildiğine ve bu kadar çok çadırın nasıl temin edildiğine şaşırmıştır. Günlük bu kadar yemeğin nasıl dağıtılabildiğini, kimin yaptığını, hatta vatandaşa yemeğin parasız mı verildiğini sormuştur. Bu milletimizin hayırseverliğinin ve kadirşinaslığının açık bir göstergesidir. Ramazan ayı ile de birleşmesi sebebiyle Ramazan çadırları ve yardımlaşmanın dünyada görülmeyen bir örneği sergilenmiştir.”



“Deprem konusunda son derece duyarlı olmalıyız”

Depreme konusunda duyarlı olunması gerektiğini vurgulayan Vali Dağlı, “Devletimiz depremden etkilenen 12 ilimize 40 koordinatör vali ve çok sayıda üst düzey kamu görevlisi görevlendirilmiş ve diğer illerimizin yardım ve tüm imkanları kolayca aktarılmıştır. Bu afetin zararlarının azaltılmasını hızlandırmıştır. Deprem bölgesinde önceki görev yaptığım Samsun halkımızın olduğu gibi, özellikle Afşin’de de Çorumlu hemşehrilerimizin Anadolu ruhu anlayışıyla seferber olduklarını bizzat gördüm. Bundan sonra yapmamız gereken deprem kuşağı altında bulunan Çorum’umuzda kamu kurumlarımız, üniversitemiz, yerel yönetimlerimiz ve halkımıza deprem konusunda son derece duyarlı olmaktır. Binalarımızı zemini sağlam olan yerlere ve tekniğine uygun olarak dayanıklı yapmamız önem taşımaktadır. Diğer taraftan halkımızı kamu çalışanlarımızı ve sivil toplum kuruluşluklarımızı da afet gönüllüsü olmaya davet ediyorum” ifadelerine yer verdi.