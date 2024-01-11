Ahlatcı Çorum FK’ya Antalya kampının son gününde kötü haber Atakan Cangöz’den geldi.

Kırmızı siyahlı takımın ilk yarıda tüm maçlarda forma giyen ismi Atakan Cangöz salı günü akşam yapılan antrenman sırasında dizindeki ağrı yeniden nüksetti.

Ligin ilk yarısında da aynı yerden sakatlığı nedeni ile bir süre forma giyemeyen Atakan Cangöz kampın son gününde yine aynı yerden sakatlandı.

Cangöz dün sabah yapılan çalışmaya katılmadı ve tedavisine başlandı.

Bugün Çorum’da yapılacak tetkiklerin sonunda sakatlığı ile net karar verilecek olan Atakan Cangöz’ün pazar günki Tuzlaspor maçında forma giyemeyecek.

Bu sürenin 1-2 hafta sürmesi ihtimalinin bulunduğu öğrenildi.