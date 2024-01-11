Trendyol 1. ligde ikinci yarının ilk maçında pazar günü Ahlatcı Çorum FK ile deplasmanda karşılaşacak olan Tuzlaspor hazırlıklarını sürdürüyor.
Teknik Direktör Bekir İrtegün yönetiminde devre arasa çalışmalarını kendi tesislerinde sürdüren Tuzlaspor, ahlatcı Çorum FK hazırlıklarını neşe içinde sürdürüyor.
Soğuk havaya rağmen yağmur altında yapılan çalışmada teknik heyet Çorum FK maçının oyun taktiğini sahada uygulattı.
Oldukça neşeli geçen çalışma sonunda kazanan takımın mutluluğu görülmeye değerdi.
Tuzlaspor Çorum FK maçının hazırlıklarını bugün yapacağı taktik çift kale ile devam edecek.