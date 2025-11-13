Cumhuriyet Halk Partisi İl Genel Meclis Üyesi Ümit Er meclis toplantısında Atatürk Anıtı’ndaki yıpranmalara dikkat çekerek konuyu meclis gündemine taşıdı.

Toplantıda söz alan Ümit Er, Atatürk Anıtı’nda yer alan heykel ve mermer kaidelerde ciddi yıpranmalar oluştuğunu belirterek, “Bu tablo hem Çorum’a hem de Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün aziz hatırasına yakışmıyor” dedi.

Er, İl Özel İdaresi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Osman Çalışkan’a anıtla ilgili bir çalışma olup olmadığını sordu.

Müdür Osman Çalışkan ise, konunun İl Kültür Müdürlüğü koordinesinde yürütüleceğini, gerekli ödeneğin İl Özel İdaresi’nden talep edileceğini ve hazırlanan teklifin plan-proje aşamasında meclise sunulacağını ifade etti.

CHP’li Ümit Er, açıklamasında son olarak, “Bu görüntü Çorum’a yakışmıyor. Çorum Valiliği’ni ve İl Kültür Müdürlüğü’nü göreve davet ediyorum” ifadelerini kullandı.