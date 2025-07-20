ATM'lerde yeni dönem başlıyor...

Mobil şubelerde zorunlu tutulan "6 ayda bir şifre yenileme" uygulaması, artık fiziksel ATM’lerde de geçerli olacak.

ŞİFRE DEĞİŞTİRMEK ZORUNLU OLACAK

Banka kaynaklı mağdur olanların büyük bölümü internet bankacılığı ve mobil şube üzerinden dolandırılırken, bu durumu engellemek için bankalar, kullanıcıların 'dijital şifrelerini' en geç 6 ayda bir değiştirmesini şart koşuyor.

81 İLDE YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

BDDK'nın konuya dair bir tebliği olmamasına karşın, sektör kaynaklarının aktardığı bilgiye göre çok sayıda bankanın güvenlik önlemlerini artırmak amacıyla hayata geçireceği yeni uygulama, yarından itibaren Türkiye'nin 81 ilinde yürürlüğe girmeye başlayacak.

ATM'LERDE DİKKAT

Şifresini 6 aydır değiştirmeyen kullanıcılar, ATM’ye kartlarını taktıklarında işlem öncesinde yeni şifre belirlemeye zorlanacak.

TEKRAR KULLANILMASINA İZİN VERİLMEYECEK

Güvenliği artırma amacıyla, kullanıcıların son üç şifresinden herhangi birini tekrar kullanmalarına izin verilmeyecek.

SIK SIK TEKRAR EDİLEN ŞİFRELERİN ÖNÜNE GEÇİLECEK

Bu kural, hem rastgele tahmin edilen hem de sık tekrar edilen şifrelerin kullanımını azaltmayı hedefliyor.

UZMANLAR UYARDI

Yeni düzenleme, uzun süredir şifre değiştirmeyen kullanıcıları hedef alıyor.

Uzmanlar, kullanıcıların şifrelerini düzenli olarak güncellemeleri ve karmaşık kombinasyonlar tercih etmeleri gerektiğini belirtiyor.