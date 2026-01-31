Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kargı İlçe Başkanlığı’nda görev değişimi yaşandı.

Kongre süreci öncesinde istifa eden Raşit Erdoğan’ın yerine Avukat Ahmet Çağlar’ın atandığı öğrenildi.

Kargı Hacıhamza Köyü nüfusuna kayıtlı olan ve ilçede avukatlık yapan Çağlar’ın, ilçe teşkilatının yeniden yapılandırılması kapsamında yönetim kadrosunu oluşturmaya başladığı bildirildi.

Ahmet Çağlar’ın ilçe başkanlığına atanmasının, MHP İl Başkanlığı tarafından önümüzdeki günlerde resmi olarak duyurulması bekleniyor.

Ahmet Çağlar’ın, ilçede MHP teşkilatını toparlayarak birlik ve beraberliği önceleyen bir çalışma anlayışıyla partiyi Kargı’da daha da güçlendirmesi bekleniyor.