Avukatlık stajını tamamlayan Furkan Kaya, yapılan törenle ruhsat aldı.

Çorum Barosu’nda gerçekleştirilen törende Av. Furkan Kaya’ya ruhsatını Baro Başkanı Turan Kalıpcı verdi.

Avukatlık yeminini ettikten sonra konuşma yapan Kaya, hep bu anın hayalini kurduğunu belirterek, “Hayal bana zaman zaman güzellikleri zaman zamansa zorlukları beraberinde getirdi. Ancak ben her zaman çok kutsal ve çok değerli bir meslek yapacağımın bilincinde oldum. Bugün bir hayalin gerçekleşmesinde baş mimar olan, beni her anımda ve her zaman koşulsuz bir şekilde destekleyen canım aileme, bu mutlu günümde beni yalnız bırakmayan değerli dostlarıma ve bugün bu kutsal mesleğin icrası için aşmam gereken ilk basamağı tırmanmama şahitlik eden, yanımda bulunan herkese çok teşekkür ederim” dedi.

Av. Turan Kalıpcı, avukatlık mesleğine adım atan genç meslektaşını tebrik etti.