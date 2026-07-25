Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Çorum Merkez İlçe Başkanlığı’nda 15. Olağan Merkez İlçe Kongresi’nde yeniden güven tazeleyen Mustafa Serdar Avcu ve yönetim kurulu üyeleri mazbatalarını aldı.

MHP Çorum Merkez İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen mazbata teslim töreni, teşkilat mensuplarının yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.

Törene MHP Çorum İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, Ülkü Ocakları Çorum İl Başkanı Abdullah Dalyan, Merkez İlçe Başkanı Mustafa Serdar Avcu, İl KAÇEP Birim Başkanı Zeynep Şahin’in yanı sıra il, merkez ilçe, KAÇEP ve Ülkü Ocakları yönetim kurulu üyeleri, geçmiş dönem teşkilat mensupları, yöneticilerin aileleri ve çok sayıda dava arkadaşı katıldı.

Olağan Merkez İlçe Kongresi’nde yeniden güven tazeleyen Mustafa Serdar Avcu ve yönetim kurulu üyelerine mazbataları teslim edildi.

Törende birlik ve beraberlik mesajları verilirken, MHP teşkilatının Merkez İlçe’de çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceği vurgulandı.

MHP Çorum teşkilatından yapılan açıklamada, “Bilge Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Beyefendi'nin emrinde, birlik ve beraberlik içerisinde Merkez İlçemizde teşkilatımızın sancağını gururla dalgalandırmaya, azim ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerine yer verildi.