Çorumlu milli güreşçimiz Özdenur Özmez başarılarına bir yenisini daha ekledi.

Romanya’nın başkenti Bükreş’te düzenlenen 2026 Uluslararası U20 “Dumitru Pîrvulescu & Vasile Iorga” Güreş Turnuvası’nda finale yükselen Özdenur, altın madalya için Macaristan’ın dünya üçüncüsü sporcusu Barbara Bager ile karşılaşacak. Final müsabakası bugün Türkiye saati ile 14.30’da yapılacak.

İskilip Belediye Spor Kulübü’nün yetiştirdiği başarılı sporcu, şimdi de Bükreş’te Türk bayrağını göndere çektirmek ve bir uluslararası turnuva şampiyonluğu daha kazanmak için mindere çıkacak.