Avrupa Şampiyonu Özdenur Özmez’e İskilip’de coşkulu karşılama töreni.

Yunanistan’ın Lautraki kentinde 15-18 Mayıs tarihlerinde yapılan U 15 Avrupa Güreş Şampiyonasnda kadınlar 62 kiloda milli mayoyu giyen Belediye İskilipspor güreşcisi Özdenur Özmez zorlu rakiplerini yenerek altın madalyanın sahibi olmuştu.

Özdenur Özmez ve aynı şampiyonada milli mayoyu giyen kardeyi Esma Ölmez ise çeyrek final maçında kaybederek elenmişti.

İki milli güreşçi ilçele gelişlerinde Kaymakam Ramazan Polat, Belediye Başkanı İsmail Çizikci, Kurum ve Kuruluş Yöneticileri, Sivil Toplum Yöneticileri, Siyasi Parti Temsilcileri, Dernek Yöneticileri, gençler ve çok sayıda vatandaşımız katıldı.

Burdan araç üzerinde ilçe turu atan milli güreşçiler ve antrenörleri Adem Uysal ile birlikte 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı Fener Alayına katıldılar. Halk Et önünden Şehitlik’e kadar süren yürüyüş sonunda Kaymakam ve Belediye Başkanı milli güreşçileri başarılarından dolayı tebrik ettiler.

Kaymakam Ramazan Polat milli mayo altında Avrupa Şampiyonu olan Özdenur Özmez’e tebrik etti ve bu başarısını Dünya Şampiyonası ve Olimpiyatlarda da devam ettirmesini dileyerek ellerinden gelen desteği vereceklerini söyledi.

Belediye Başkanı İsmail Çizikci ise kulüpleri bünyesinde çalışan bayan güreşcilerin başarıları ile gurur duyduklarını belirterek kendisini ve antrenörünü tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Özdenur Özmez’in önümüzdeki günlerde ödül töreni düzenleneceği öğrenildi.