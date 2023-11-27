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Avukatlık asgari ücret tarifesi yeniden belirlendi. Dava başına ve danışma kapsamında avukatların elde edeceği en az tutarlar tespit edildi. Ortak karar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Peki yeni avukatlık ücretleri ne kadar oldu, dava vekalet ücretleri arttı mı? İşte 2023 2024 avukatlık asgari ücret tarifesi...

AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ 2023 2024

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 'Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi'ne göre; Kamu kurum ve kuruluşlarıyla özel ve tüzel kişilerin sözleşmeli avukatlarına ödeyecekleri ücret en az 15 bin 800 TL, dava ücretleri ise 8 bin TL ile 67 bin 700 TL arasında olacak.

Avukatla büroda sözlü danışma ücreti ilk 1 saat için 2 bin 300 TL, sonraki her 1 saat için 1300 TL olarak belirlenirken, çağrı üzerine gidilen yerde 1 saate kadar sözlü danışma ücreti ise 4 bin 800 TL oldu.

NİSBİ TARİFEDE ÖNEMLİ ARTIŞ

Adalet Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde yapılan açıklamada, "Tarife’nin nisbi ücretleri düzenleyen Üçüncü Kısmı’nda miktarlarda ilk iki basamakta yüzde 100 olmak üzere çeşitli oranlarda artış sağlanmıştır. Böylelikle açılan davaların büyük bir kısmını oluşturan ilk dört basamakta yer alan kalemlerde önemli miktarda artış gerçekleştirilmiştir. Uygulamada birlik ve kanuna uygunluk sağlanmak üzere tarife’ye getirilen hükümler Tarife’nin “Amaç ve kapsam” başlıklı maddesine “Avukatlık asgarî ücret tarifesi altında vekâlet ücreti kararlaştırılamaz” hükmü eklenmek suretiyle bu husus vurgulanmış ve Avukatlık Kanunu’nun 164. maddesinin tarifeye girmesi sağlanmıştır." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi