Futbol İl Temsilcisi Engin Ayan yeni başlayan kategorilerde mücadele eden kulüplere antrenörle sözleşme imzalaması uyarıda bulundu.

Ayan iki hafta önce başlayan U 13, U 17 ve 2. Amtör Küme Büyükler Liglerinde mücadele eden bazı kulüplerin hala sözleşme yapmadıklarının gözlendiğini belirterek kulüpleri uyardı.

Ayan, Türkiye Futbol Federasyonu Teknik Adamların Statüsü ve Çalışma Esasları Talimatı hükümleri gereğince Amatör Kulüpler en az bir teknik sorumlu ile anlaşmak zorundadır. Bu nedenle bugünden itibaren iki (2) haftalık süre içerisinde teknik sorumlu ile sözleşme imzalamadığınız takdirde iki hafta sonra çıkacağınız ilk müsabakada hükmen mağlubiyet cezası verilecektir. Bir (1) Haftalık süre içerisinde kulübünüz yine teknik sorumlu görevlendirmez ise bu sürenin sona ermesinden sonraki ilk müsabakada hükmen mağlubiyet kararı verilerek ligten ihraç edilecektir’ maddesi uyarınca kulüplerin en kısa sürede bir antrenörle sözleşme imzalamaması halinde mağdur olacaklarını belirterek uyardı.