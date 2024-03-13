Çorum’un uzun süre Basketbol Bölgesel Lig hasreti hafta sonu bitiyor.

Çorum Belediyespor Basketbol takımı ligdeki ilk maçında pazar günü Atakum Gelişimspor takımını konuk edecek.

Erkekler Bölgesel Basketbol Ligine Çorum Belediyespor olarak katılacak olan takım çalışmalarını Yeni Spor Salonu’nda sürdürüyor.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın beraberinde Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Nadir Solak ile birlikte antrenmanı ziyaret etti.

Ziyaret sırasında takımın antrenörleri Ömer Mumcu’dan bilgi alan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın Çorum’un eksik olan Basketbol branşında bölgesel ligde mücadele edecek takıma başarılar diledi.

Aşgın, Basketbol’un Çorum’da gelişimi için ellerinden gelen desteği vermeye devam edeceklerini söyledi. Aşgın pazar günü sezonun ilk maçında Yeni Spor Salonu’nda oynanacak Atakum Gelişim maçına tüm Çorumluları davet etti.

Beş takımlı grup

Çorum Belediyespor grubunda Samsun Atakum Gelişim, Erzincan İliçspor, Tralzonspor ve Ankara Büyükşehir Belediyesi EGOspor takımları bulunuyor.

Ligde ilk üç hafta programı belli oldu.

Temsilcimiz ilk maçında pazar günü saat 15’de Yeni Spor Salonu’nda Atakum Gelişim takımı ile karşılaşacak.

20 Mart çarşamba günü saat 14’de Erzincan Merkez Spor Salonu’nda İliçspor ile karşılaşacak olan Çorum Belediyespor 24 Mart pazar günü ise Yeni Spor Salonu’nda Trabzonspor takımını konuk edecek.

Ligde sonraki haftaların programı daha sonra açıklanacak.