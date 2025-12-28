Aybike Turizm Seyahat Acentesi’nin 650 kişilik umre kafilesi dualarla kutsal topraklara uğurladı.
Dün otobüs terminalinde gerçekleşen uğurlama programına Aybike Turizm yetkilileri ve vatandaşlar katıldı.
Kuran-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, söylenen ilahiler ve okunan dualarla umreciler kutsal topraklara uğurlandılar.
Merzifon Havalimanı’ndan Cidde’ye uçan umreciler 16 Ocak 2026 tarihinde Çorum’a gelecekler.
Her 20 günde bir Çorum'dan kutsal topraklara umre kafilesi gönderileceği aktarıldı.
Muhabir: Murat Çetin