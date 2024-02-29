Dodurga Belediye Başkanı Mustafa Aydın, seçim sürecinde yüksek sesli müzik yayını ile gürültü kirliliğine neden olacak bir kampanya yapmayacaklarını açıkladı.

Başkan Aydın yaptığı açıklamada, "Seçim süresince yüksek müzikle mahalle aralarında vatandaşlarımızı rahatsız edecek, gürültü kirliliği oluşturacak bir seçim kampanyasına bizim ihtiyacımız yoktur.

Okullarda eğitim-öğretim devam etmektedir. Gazze'de zulüm varken, deprem bölgesinde insanlarımız hüzünlü ve burukken, mübarek Ramazan ayında mukabeleler okunurken, şehitlerimizin acısı taze iken biz AK Parti olarak duyarlı olacağız. Huzurunuz, huzurumuzdur." ifadelerine yer verdi.