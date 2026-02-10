30 yıllık meslek tecrübesiyle Çorum’da uzun yıllar berberlik yapan Murat Softa, kısa bir aranın ardından yeniden hizmete başladı.

Berber Softa adıyla kapılarını açan iş yeri, Ulu Camii cenaze çıkış kapısı Ayvalı leblebi yanında hizmet verecek.

Mesleğe kısa bir mola verdikten sonra tekrar dönüş yaptığını belirten Murat Softa, yeniden müşterileriyle buluşmanın mutluluğunu yaşadığını ifade etti.

Softa, yaptığı açıklamada, ‘Uzun yıllar bu mesleğin içindeyim. Kısa bir ara vermiştim ancak tekrar işimin başına dönmenin heyecanı yaşıyorum. Kıymetli müşterilerimizi iş yerimize bekliyorum’ dedi.

Softa, tecrübesi, güler yüzü ve müşteri memnuniyetini ön planda tutan anlayışıyla yeniden Çorum halkına hizmet sunmayı hedefliyor.