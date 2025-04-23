Çorum Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (SMMMO) Başkanı Ceyhan Baran, yaptığı açıklama ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

“23 Nisan 1920, zorlu sınavlardan gurur ve başarı ile çıkmış halkımızın tam bağımsızlık yolunda gösterdiği amansız mücadeleyi temsil eden ve bu mücadelenin başarısını tarihin sayfalarına kazıyan gündür” diyerek açıklamasına başlayan Ceyhan Baran, “Bu anlamda 23 Nisan aydınlık günlerin habercisi, en zor zamanların umudu olmuştur. Sosyal eşitsizliklerin karşısında duran demokrasinin temellerinin atıldığı bu değerli gün şüphesiz ki tarihimizin en mühim günleri arasında yer almaktadır” dedi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramının tüm dünya çocuklarının kardeşçe kutladığı, barış içinde yaşanabilecek bir dünyanın tohumlarının atıldığı ilk ve tek çocuk bayramı olduğunu kaydeden Baran, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Çocuklarımızın bu onurlu görevi en güzel şekilde yerine getireceklerine inanan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk de, bu büyük sevgi ve inancının bir ifadesi olarak bugünü çocuklara armağan etmiştir. Bu duygu ve düşüncelerle, bu anlamlı günde başta Mustafa Kemal Atatürk'ü İstiklal Savaşımızın bütün kahramanlarını, bu vatanı için canını feda eden bütün şehitlerimizi minnetle anıyor, bugüne anlam katan geleceğimizin güvencesi çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum.”