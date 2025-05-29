2021-22 sezonu başında Çorum FK ile anlaşan ancak kamp döneminde ayrılık kararı verilen Aykan Atik yeni sezon için Etimesgut Belediyespor ile anlaştı.

Ankaragücü, Etimesgut Belediyespor, Amedspor, Denizlispor ve son olarak ta geçen sezon Viranşehir Belediyespor’da görev yapan Aykan Atik yeni sezon için Etimesgut Belediyespor ile anlaştı.

O zomanki ismi Yeni Çorumspor ile anlaşan ancak kamp döneminde yönetim ile yaşanan görüş ayrılıkları nedeni ile Aykan Atik ile sezon başlamadan yollan ayrılmıştı.