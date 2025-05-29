Çorumlu minik Kareteciler ilk milli heyecanı yaşamak için Karadağ’a gitti.

Minikler Türkiye Karate Şampiyonasında birinci olan Begüm Akpınar ile üçüncü olan Buğra özeker, Hatice Sena Çolak ve Elif Gökçe Beşikçi Karadağ’da yarınn başlayacak Balkan Şampiyonasında mücadele edecek.

Kosova’nın Montenegro kentinde yarınn başlayıp pazar günü sona erecek Çocuk Balkan Şampiyonasınde Çorum Belediyespor’un dört sporcusu ile birlikte milli takım antrenörü olarak da İl Temsilcisi Samet Türe görev yapacak.

Milli takım kafilesi dün öğlen saatlerinde Kosova’ya karayolu ile hareket etti.