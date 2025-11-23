Aksaray'da Fatih Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde yarım saat arayla iki trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fatih Mahallesinden Makas Kavşağı istikametine giden yol Aksaray Belediyesi tarafından kazı çalışması nedeniyle trafiğe kapatıldı.

KAPATILAN YOL KAZA MEYDANINA DÖNDÜ

Kazı çalışmasının yarım kalması nedeniyle yol belediye ekiplerince trafiğe kapatılırken, gece yarısı cadde adeta kaza meydanına döndü. Bulvar üzerinde seyreden İbrahim B. (31) yönetimindeki 68 BR 969 plakalı Fiat marka hafif ticari araç sürücüsünün yol çalışmasını fark etmemesi üzerine direksiyon hakimiyetini kaybederek yol ortasında park halindeki kamyona arkadan çarptı. Kazada hafif ticari araç sürücüsü yaralanırken ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı.

"EMNİYET KEMERİ TAK HAYAT KURTARIYOR"

Polis ekipleri tarafından hafif ticari araç çekiciyle otoparka alınırken, yaklaşık 30 dakika sonra aynı yerden 2. kaza ihbarı geldi. Yine aynı istikamete seyreden Hasan K. (23) yönetimindeki 68 HK 912 plakalı Seat marka otomobil hafif ticari aracın çarptığı kamyonun yanındaki aydınlatma direğine çarptı. Aracın hurdaya döndüğü kazada sürücü yaralanırken olay yerine bir ambulans daha istendi. Kaza da yaralanıp refüjde yatan sürücü Hasan K. kendisine yardıma gelen arkadaşına, "Emniyet kemerini tak hayat kurtarıyor" diye seslendi.

Sürücünün yakınları da kaza yerine gelerek ağlarken, bu kez sürücü yakınlarına, "Ağlaması gereken benim sana ne oluyor" diye kızdı. Kısa sürede kaza mahalline gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. İlk müdahalenin ardından ambulansa alınan sürücü Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılırken, 2 yaralının da sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazalarla ilgili polis ekiplerince inceleme başlatıldı.