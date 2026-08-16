İçişleri Bakanlığının açıklamasına göre, Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı ve Cumhuriyet başsavcılıklarının koordinesinde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Azerbaycan Polisi işbirliğiyle ortak çalışma yürütüldü.

Yürütülen çalışmalarda, iş yeri kurşunlama ve iş insanlarından tehditle para istemek suretiyle yağmaya teşebbüs etme olaylarına karışan, bu suçlardan halen cezaevinde tutuklu bulunan yeni nesil suç örgütü üyeleriyle irtibatlı Ö.A.K'nin izine ulaşıldı.

Hakkında "kasten adam öldürme", "ruhsatsız ateşli silah ve mermileri satın alma veya taşıma" gibi çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan Ö.A.K, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de yakalanarak Türkiye'ye getirildi.

Bakan Çiftçi'den operasyona katkı verenlere teşekkür

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, milletin huzuruna kastedenlere dünyanın hiçbir yerinin güvenli liman olmadığını belirterek, ister Türkiye'de ister dünyanın bir ucunda olsun organize suç çetelerine, sokak eşkıyalarına ve uyuşturucu tacirlerine asla geçit vermeyeceklerini bildirdi.

Milletin huzuruna kasteden kanun tanımaz suç şebekesi üyelerini saklandıkları yerlerden çıkarıp mutlaka adalete teslim edeceklerini bildiren Çiftçi, Azerbaycan'da yakalanarak Türk adaletine teslim edilen kişinin, bu sarsılmaz iradenin en net göstergesi olduğunu kaydetti.

Çiftçi, "Bu başarılı sınır ötesi operasyonun gerçekleşmesinde katkı veren başta kahraman Emniyet mensuplarımız olmak üzere Adalet Bakanlığımız ile desteklerini esirgemeyen Azerbaycanlı kardeşlerimize yürekten teşekkür ediyorum. Türkiye'nin huzuru için durmadan, yorulmadan, taviz vermeden mücadeleye devam." açıklamasında bulundu.