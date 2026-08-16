15 Temmuz hain darbe girişiminde şehit olan Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok için Mecidiyekavak köyünde mevlit okutuldu.

Programa Erol Olçok’un kardeşleri Cevat ve Yılmaz Olçok ile aile yakınlarının yanı sıra Vali Ali Çalgan, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, İl Jandarma Komutanı Albay Kubilay Ayvaz, önceki dönem Belediye Başkanı Muzaffer Külcü, siyasi parti ve STK temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Kur’an-ı Kerim ve Mevlid-i Şeriflerin okunduğu programda Erol ve Abdullah Tayyip Olçok ile tüm şehitler için dua edildi.