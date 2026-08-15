Çorum’un Sungurlu ilçesinde yaşayan İbrahim Çakmar, genellikle sıcak iklimlerde yetiştiği bilinen kudret narını kendi bahçesinde yetiştirmeyi başardı.

Sungurlu’da tarım alanında dikkat çeken bir başarıya imza atıldı.

İlçede yaşayan İbrahim Çakmar, daha çok Akdeniz ve Ege bölgelerinin sıcak iklimlerinde yetiştiği bilinen kudret narını kendi bahçesinde yetiştirdi.

SUNGURLU TOPRAĞINDA YETİŞTİ

Büyük bir emek ve özenle yetiştirdiği kudret narlarının doğal yollarla gelişip olgunlaşması, görenlerin de ilgisini çekti. Bahçesinde yetişen ürünleri gören vatandaşlar, Sungurlu’nun iklim ve toprak yapısının farklı ürünlerin yetiştirilmesine elverişli olabileceğine dikkat çekti.

Kudret narının Sungurlu’da yetişmesi, ilçede tarımın çeşitliliği açısından da dikkat çekici bir örnek oluşturdu.

“İMKÂN VERİLİNCE YETİŞİYOR”

Kendi bahçesinde yetiştirdiği kudret narlarıyla ilgili mutluluğunu paylaşan İbrahim Çakmar, doğal yöntemlerle yetiştirdiği ürünlerin veriminden memnun olduğunu ifade etti.

Çakmar’ın bahçesinde yetişen kudret narları, Sungurlu’da alışılmış tarım ürünlerinin dışında da farklı ürünlerin yetiştirilebileceğini göstermesi açısından ilgi çekti.

Sungurlu’da yetişen kudret narları, ilçenin bereketli topraklarının farklı ürünlere de ev sahipliği yapabileceğini bir kez daha ortaya koydu.