Ankara 5. DSİ Bölge Müdürü İbrahim Yaroğlu ve beraberindeki teknik heyet, Çorum’un Ortaköy ilçesini ziyaret etti.

Ziyaret kapsamında Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir ve Ortaköy Kaymakamı Burak Şapaloğlu ile bir araya gelen Yaroğlu, ilçede yürütülen projeler hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Ziyarette, yapımı son aşamaya gelen Yük Deresi Göleti projesi ele alındı. DSİ Bölge Müdürü İbrahim Yaroğlu, göletin tamamlanması için çalışmaların tüm hızıyla sürdüğünü belirterek, projenin ilçe için büyük önem taşıdığını vurguladı.

Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, projenin hayata geçmesiyle birlikte Ortaköy halkının önemli bir hizmete kavuşacağını söyledi.

Başkan İsbir, desteklerinden dolayı DSİ yetkililerine teşekkür ederek, projenin ilçe halkına hayırlı olmasını temenni etti.