Okul Sporları B Gençler futsalda şampiyonluğu Cumhuriyet Anadolu Lisesi kazandı.

On okulun iki grupta tek devreli maçlar sonunda gruplarında ilk iki sırayı alan okulların çaprak olarak yarı finalde karşılaştılar.

Yarı finalde rakiplerine yenilen Başöğretmen Anadolu Lisesi, Özel Bahçeşehir Koleji ile üçüncülük dördüncülük maçında karşılaştı.

Bu maçtan 6-1 galip ayrılan Başöğretmen Anadolu Lisesi üçüncü olurken Özel Bahçeşehir Koleji ise dördüncü oldu.

Bu maçın ardından ise yarı final maçlarını kazanan Cumhuriyet Anadolu Lisesi ile Özel Bilgi Koleji takımları şampiyonluk maçına çıktılar.

Büyük bir çekişmeye sahne olan final maçında karşılıklı atılan gollerle maçın normal süresi 3-2 beraberlik ile sona erdi.

Statü gereği direk penaltı atışlarına geçildi.

Penaltı atışlarında Cumhuriyet Anadolu Lisesi dört penaltıdan üçünü gole çevirirken Özel Bilgi Koleji ise ikisini gole çevirdi ve maçtan 6-2 galip ayrılan Cumhuriyet Anadolu Lisesi şampiyonluğu kazandı.