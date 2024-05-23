Samsun Amatör bölge karması ilk maçında Sakarya karmasını 4-1 yendi.

Çorum Mimar Sinan Gençlikspor’dan Fatih Serkan Temizkan ve Yunus Emre Ergin ile Gülabibeyspor’dan Mustafa Öz’ün de forma giydiği Amatör Samsun Bölge Karması Erzurum’da başlayan bölge karma maçlarında grubunda ilk maçında Sakarya’yı 4-1 yenerek turnuvaya galibiyet ile başladı.

Sakarya karması maçında Fatih Serkan Temizkan maça ilk onbirde başlarken takımının ilk golünü attı.

Maçta Gülabibeyspor’dan Mustafa Öz de maçın ikinci yarısında bölge karmasının formasını giydi.

Turnuvada gruplarda ikinci maçlar ile mücadele 26 Mayıs’a kadar devam edecek.