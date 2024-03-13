B sınıfı ehliyet sahiplerini ilgilendiren önemli uyarı geldi. B sınıfı ehliyet sahipleri, 31 Aralık 2024'e kadar 15 TL ödeyerek ehliyeti yenilememeleri taktirde 12 bin 978 TL ceza ödeyecek. Ehliyet yenileme işlemleri Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nde gerçekleştiriliyor.

1 Ocak 2016'dan önce alınmış ehliyetler için yenileme zorunluluğu getirildi. Ehliyetlerini değiştirmek isteyenler için son tarih 31 Aralık 2024 olarak belirlendi.

Belirlenen bu süre zarfında bu işlemi gerçekleştirmeyen sürücüler için 2025 yılı itibarıyla 12.978 TL'lik para cezası uygulanacak.