Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Resmi Gazete Yayınlanan 2024/187 Sayılı Karara göre Babaeski Kaymakamı Şenol Levent Elmacıoğlu'nun yerine atanan, Çorum Vali Yardımcısı Tamer Orhan bugünkü tarih itibariyle Babaeski Kaymakamı olarak yeni görevine başladı.

Tamer Orhan kimdir?

1970 yılında Bursa Mustafakemalpaşa'da doğdu.

İlk, orta ve lise tahsilini aynı yerde tamamladı. 1992 yılında Ankara Üniversitesi Siyasi Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldu.

1994 yılında Balıkesir Kaymakam Adayı olarak mesleğe intisap etti.

3 yıl süreli staj sırasında Yozgat Çayıralan Kaymakam Vekili görevinde bulundu.

1995 yılında 8 ay süre ile İngiltere'nin Eastbourne şehrinde İngiliz idare sistemi hakkındaki stajını tamamladı.

1997 yılında kura ile Trabzon, Hayrabolu Kaymakamlığı'na asaleten atandı.

Daha sonra sırayla Mardin Mazıdağı, Şırnak Güçlükonak, Eskişehir İnönü, Batman Beşiri Kaymakamlığı, Batman Vali Yardımcılığı, Giresun Keşap, Tekirdağ Hayrabolu ve Osmaniye Kadirli Kaymakamlıkları, Çorum Vali Yardımcılığı görevlerini üstlenen Tamer Orhan Resmi Gazetede yayımlanan 2024 /187 sayılı karara göre Babaeski İlçe Kaymakamlığına atandı.

Evli ve iki çocuk Babası olan Kaymakam Tamer Orhan İngilizce bilmektedir.