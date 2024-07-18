Osmancık Barış Boyar Badminton Akademi kulübü sporcuları Hac vazifesini yapan Belediye Başkanı Ahmet Gelgör’ü ziyaret etti.

Osmancık Baıış Boyar Badminton Akademi kulübü antrenörü Eren Murat Güngör ve sporcular Belediye Başkanı Ahmet Gelgör’ü makamında ziyaret ettiler.

Ziyaret sırasında Eren Murat Güngör Badminton branşında yaptıkları çalışmalar hakkında bilgiler verdi ve Bellediye Başkanı Ahmet Gelgör’e destekleri için bir kez daha teşekkür etti.

Belediye Başkanı Ahmet Gelgör ise Badminton’da ilçelerini ve Çorum’u en güzel şekilde temsil ettiklerini belirterek tüm antrenör ve sporcuları tebrik etti.

Gelgör, Belediye olarak sporun gelişimi için ellerinden gelen desteği bundan sonrada vermeye devam edeceklerini söyledi.