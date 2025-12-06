Çorum FK pazartesi akşamı sahasında konuk edeceği lider Pendikspor maçının hazırlıklarına başladı.

Kırmızı Siyahlı takımda Kupa maçında forma giyen futbolcuların yenileme çalışması yaparak tamamladığı antrenmana sakatlıkları devam eden Geraldo ve Aleksiç de katılmadı.

Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu çalışma öncesinde futbolcularla bir toplantı yaparak Pendikspor maçının önemini anlatmaya gerek olmadığını bu yüzden tüm takımdan maça tam konsantrasyon istedi.

Isınma ile başlayan antrenman daha sonra savunmaya özel bir çalışma ile devam etti. Dar alan oyunu oynatan teknik heyet daha sonra Pendikspor maçının oyun taktiğini sahada uygulamalı olarak denedi.

Bu çalışma sırasında Eroğlu futbolculara bireysel olarak uyarılarda bulundu. Çalışma iki kaleli oyun ile sona erdi.

Kırmızı Siyahlı takım Pendikspor maçının hazırlıklarını bugün ve yarın yapacağı iki taktik antrenmanı ile tamamlayacak.

Çorum FK’da sakat futbolcuların durumu hafta sonunda yapılacak bu çalışmalarda netlik kazanacak.