Spor camiasının sevilen isimlerinden İskilipgücü Spor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı ve antrenörü Nihat Armutçu’nun vefatı üzerine kulüp yönetimi Olağanüstü Genel Kurul kararı aldı. Genel kurulda başkanlığa Bahadır Telli seçildi.

Temenna Sosyal Tesislerindeki genel kurula İskilip Belediye Başkanı İsmail Çizikci, AK Parti İskilip İlçe Başkanı Mehmet Demirci, kulüp üyeleri, spor camiasından davetliler katıldı.

Gerçekleştirilen oylamada yeni yönetim oy birliği ile belirlenirken, kulübün yeni başkanı Bahadır Telli oldu.

Telli ve yönetimi seçimin ardından Nihat Armutcu'nun kabrini ziyaret ederek dua etti.