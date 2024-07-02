Arnavutluk’ta yapılan Uluslararası Badminton turnuvasında Osmancık Barış Boyar Badminton Akademi kulübü sporcuları bir altın iki gümüş ve bir bronz madalya kazandılar.

28-30 Haziran tarihleri arasında Arnavutluk’un Korçe kentinde yapılan U 17 Ida’s Friends turnuvasında Osmancık Barış Boyar Badminton Akademi kulübü sporcularından Gökhan Alnıdelik karışık çiftler kategorisinde partneri Irmak Demirhan ile birlikte tüm rakiplerini yenerek altın madalyanın sahibi oldu.

Karışık çiftler kategorisinde Hüseyin Utku Özdemir partneri Melek Hamdioğlu ile birlikte finale kadar yükseldi. Final maçını kaybederek ikinci olarak gümüş madalya kazandı.

Tek erkekler kategorisinde Gökhan Alnıdelik de final maçını kaybederek ikinci olarak gümüş madalya aldı. Hüseyin Utku özdemir ise üçüncü olarak bronz madalya alan diğer isim oldu. Osmancık Barış Boyar Badminton Akademi kulübü sporcuları kazandıkları bu madalyalar ile milli takımın başarısında büyük pay sahibi oldular.