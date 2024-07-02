Bulgaristan’da yapılan Uluslararası Badminton turnuvasında milli takımda forma giyen iki sporcumuz Mehmetcan Töremiş ve Beren Aşkar iki altın madalya kazandılar. 27-30 Haziran tarihleri arasında Bulgaristan’ın Pazarcık şehrinde yapılan FZ Forza Bulgarian Open Basketbol İnternational Championship 2024 turnuvasında milli takımda mücadele eden Osmancık Barış Boyar Badminton Akademi kulübünün milli sporcusu Mehmetcan Töremiş çift erkekler kategorisinde partneri Buğra Aktaş ile birlikte tüm rakiplerini yenerek altın madalyanın sahibi oldular.

Çift bayanladra mücadele eden aynı kulüpten milli sporcu Beren Aşkar ise partneri Sudenaz Acu ile birlikte mücadele ettiği tüm rakiplerini yenerek milli takıma ikinci altın madalyayı kazandırdılar. Bulgaristanda yapılan Turnuvada Osmancık Barış Boyar Badminton Akademi Antrenörü Eren Murat Güngör de milli takım teknik heyetinde görev yaptı.

Badminton Federasyonu Teknik Kurul Başkanı ve milli takım antrenörü Barış Boyar milli takımda görev yapan sporcu, antrenör ve idarecileri tebrik etti. Boyar ayrıca ilçede yaptıkları çalışmalara verdikleri destekten dolayı Milletvekili Oğuzhan Kaya, Kaymakam Ayhan Akpay, Belediye Başkanı Ahmet Gelgör ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar’a destekleri için teşekkür etti.