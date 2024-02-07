Osmancık Barış Boyar Badminton Akademi takımı sporcuları Belediye Başkanı Ahmet Gelgör’ü ziyaret etti.

Geçtiğimiz hafta Samsun’da yapılan Badminton Süper Lige yükselme ve Gelişim Ligine katılma müsabakalarında mücadele eden Osmancık Barış Boyar Badminton takımları iki kategoride de başarılı olarak büyüklerle Süper Ligde mücadele etmeye Gelişim Ligine ise katılmaya hak kazanmıştı.

Barış Boyar Badminton Akademi antrenörü Eren Murat Güngör ile birlikte yöneticiler ve sporcu velileri Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör’ü makamında ziyaret ettiler.

Ziyaret sırasında Antrenör Eren Murat Güngör Samsun’da yaptıkları maçlar ve elde ettikleri dereceler ile ilgili olarak Başkan Gelgör’e bilgiler verdi.

Başkan Ahmet Gelgör ise Badminton branşında ilçenin ve ilin adını elde ettikleri dereceler ile duyuran ve başarıları ile kendilerini gururlandıran sporcuları bir kez daha tebrik etti.

Gelgör, Belediye olarak desteklerinin bundan sonraki süreçtede artarak devam edeceğini belirterek başarılarının devamını diledi.