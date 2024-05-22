Çorum İl Trafik Komisyonu kararı ile Bahçelievler 2. Sokak ve Bahçelievler 2. Cadde tek yön olarak düzenlendi.

Çorum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri cadde ve sokaktaki trafik akışını trafik levhaları ile düzenledi.

Çorum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Bahçelievler Mahallesi Bahçelievler 2. Sokak ve Bahçelievler 2. Cadde’de yaşanan trafik sorunları üzerine yapılan incelemeler neticesi, İl Trafik Komisyonu konuyu gündemine almış, 25.04.2025 tarih ve 2024/2 sayılı kararı ile Bahçelievler 2. Cadde ile Bahçelievler 2. Sokağın Bahabey Caddesi’nden araç girişine kapatılarak, Bahçelievler 1. Cadde’den Bahabey Caddesi’ne gidiş istikametine doğru tek yönlü olarak çalıştırılması kararı almıştır. Alınan karar gereğince cadde ve sokaktaki trafik akışını trafik levhaları ile düzenlemiştir. Vatandaşlarımızın mağdur olmamaları için trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri ve kurallara uymaları önemle duyurulur.” denildi.