Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’i Osmancık Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Ortaokulu’na gelişinde iki milli güreşçi karşıladı.

Milli Eğitimspor kulübü güreşcisi Türkiye Şampiyonu ve Avrupa beşincisi Berat Veli Körpeş ile Türkiye Şampiyonu ve Avrupa Dünya Şampiyonasında milli mayoyu giyecek Eren Yalçın antrenörleri Yasin Bolat ve Serdal Çatal ile birlikte Bakan Yusuf Tekin’i kanşıladı. Bakan Tekin iki milli güreşciden okul ve güreş yaşantıları hakkında bilgiler aldı.

Tekin iki milli güreşciyi tebrik etti ve katılacakları şampiyonalarda başarılar diledi.