Elvan Çelebi Kültür-Sanat ve Spor Şenliği bünyesinde düzenlenen Bilek Güreşi ve Geleneksel okçuluk’ta dereceye girenlere ödülleri verildi.

Yapılan müsabakalar sonunda bilek güreşi bayanlarda 60 kiloda Esma Gül Solmaz birinci Eda Aslan ikinci Elvan Nur Turan ise üçüncü oldu.

Genç erkekler 70 kiloda Batuhan İşçi birinci olurken Çınar Türkel ikinci Ömer Önder ise üçüncü oldu.

Genç erkekler +70 kiloda Emre Güngören birinci olurken Mahmut Daşdan ikinci Tahsin Taşçı ise üçüncülük ödülünün sahibi oldu.

Geleneksel Türk Okçuluk kategorisinde ise büyük bayanlarda Fatma Sena Sarıgeçili birinci olurken Fatma Ay ikinci Esma Gül Yılmaz ise üçüncülük ödülünü aldılar. Büyük erkeklerde ise Akif Çelebi Çatal birinci Yusuf Akça ikinci İbrahim Durbin ise üçüncü oldu.

Bilek Güreşi ve Geleneksel Okçuluk’ta dereceye giren sporculara düzenlenen törenle ödülleri verildi.