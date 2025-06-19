Milli Eğitim Bakanlığının "Öğretmen Akademileri Projesi" kapsamında Çorum 'da 2024-2025 eğitim öğretim yılı öğretmen akademileri sona erdi.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci, Hitit Üniversitesi Ethem Erkoç Konferans Salonu'nda düzenlenen " Çorum Öğretmen Akademileri 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Kapanış Dersi"nde yaptığı konuşmada, projeyle öğretmenlerin bulunduğu ili tanımasını, insanlarıyla etkileşim kurmasını sağlamak istediklerini söyledi.

Öğretmen akademilerinin gönüllülük esasına göre çalışan bir program olduğunu belirten Yelkenci, "Öğretmen akademileri programını tasarlarken gönüllü olmasını merkeze koyduk. Amacımız öğretmenlerimizin kültürlenmelerine yardımcı olmak, kendi başlarına organize olamayacakları programları bizim yardımımızla yapmalarını sağlamak. Daha da önemlisi öğretmen arkadaşlarımızı kendi rutinlerinin dışına çıkarmak, mekanla ve insanla temas ettirmek." dedi.

Öğretmen akademilerini önce İstanbul'da, daha sonra Türkiye genelinde 50 şehirde başlattıklarını anlatan Yelkenci, "Şu anda yürütülen 4 akademi Çorum 'da mevcut. Edebiyat akademisi, müzik akademisi, biyografi akademisi ile şehir ve kültür akademisi. Gelecek yıl buna düşünce akademisini ekleyeceğiz. Bir de her şehir için o şehre özel bir akademi kurma özerkliğini her ilimize vereceğiz." diye konuştu.

Akademilere özellikle diğer branşlardan katılım sağlamayı istediklerinin altını çizen Yelkenci, "Edebiyat, müzik gibi akademiler var. Müzik akademisine müzik öğretmenleri veya edebiyat akademisine edebiyat öğretmenleri katılacak diye bir şey yok. Bunu arzu etmiyoruz. Müzik akademisine matematik öğretmeni, edebiyat akademisine fizik öğretmeni katılsın istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Çorum Valisi Ali Çalgan da eğitim öğretimin hayat boyu devam ettiğine dikkati çekerek, öğretmen akademilerinin eğitimcilerin kendilerini güncellemesi ve alanlarından başka konularda bilgi sahibi olmaları açısından faydalı bir program olduğunu vurguladı.

İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar ise Çorum 'da 7 Kasım 2024'te başlayan öğretmen akademileri programı kapsamında 32 etkinlik düzenlediklerini, 1500 civarında öğretmenin etkinliklere katıldığını bildirdi.

Etkinlikte konuşmaların ardından farklı branşlardan öğretmenler müzik dinletisi sundu.

Etkinliğe Çorum Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, İl Jandarma Komutanı Albay Naim Çetinkaya ile eğitimciler katıldı.