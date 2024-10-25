Bir dizi inceleme ve ziyaretlerde bulunmak üzere Çorum'a gelen Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, Çorum Valiliği, Çorum Belediyesi ve AK Parti İl Başkanlığı’nı ziyaret etti.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider ile beraberindeki heyet ilimizde ilk olarak AK Parti İl Başkanlığı’nı ziyaret etti.

Adalet ve Kalkınma Partisi İl Başkanı Murat Günay ve parti teşkilatları ile buluşarak bir süre sohbet eden Bakan Yardımcısı Gizligider ayrıca burada İlçe Başkanları, Belediye Başkanları ve teşkilat üyeleriyle bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda, Çorum’un ve ilçelerinin talepleri Bakan Yardımcısı Gizligider’e iletildi.

Günay, toplantının, bölgenin tarım ve ormancılık konusundaki ihtiyaçlarını dile getirmek ve çözüm önerilerini sunmak açısından önemli olduğunu belirtti.

Ebubekir Gizligider, ziyaret sırasında yerel yönetimlerin çalışmaları ve tarımsal projeler hakkında bilgi alarak, Çorum’a yönelik destek ve iş birliği konularında da değerlendirmelerde bulundu.