Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi hemşehrimiz Dr. Öğr. Üyesi Fatih Diren’in ’Baletler Köyü’ adlı belgesel film yapım projesi, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından desteklenmeye hak kazandı.

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığının 2024/3 Destekleme Programı çerçevesinde 191 başvuru arasından desteklenmeye hak kazanan 44 proje arasına giren öğretim üyesinin projesi 135 bin TL destek alacak.

Konuyla ilgili açıklama yapan Fatih Diren, proje çerçevesinde çekimlerin Mersin ve Çorum’da gerçekleşeceğini, yaz döneminde çekimlerin tamamlanacağını söylerken yıl sonunda ise projenin tamamlanacağını ifade etti.

Rektörden Tebrik Mesajı

Belgesel film projesi destek almaya hak kazanan Diren’i tebrik ederek başarılar dileyen Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu; "Üniversitemizin her alanda öne çıkmasının gurur verici. Üniversitemizde bilimsel araştırma, uygulama ve geliştirme faaliyetleriyle birlikte kültür-sanat çalışmaları da aralıksız sürdürülüyor. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi’nin ulusal ve uluslararası düzeydeki başarıları artacak devam edecek" dedi.