Çorum Kadın Bölgesel Hakemi Nuriye Çınar Bal sezonun son haftasında Şiran Yıldızspor ile Erzincan Ulalarspor takımları arasındaki maçı yönetecek.

Pazar günü saat 14’de Kelkit İlçe Sahasında oynanacak Şiran Yıldızspor ile Erzincan Ulularspor takımları arasındaki maçta Nuriye Çınar Bal’ın yardımcılıklarını Sivas’dan Semih Ağkuş ve Kayseri’den Furkan Koç yapacak.

Maçta dördüncü hakeim olarak ise ilimiz Blgesel hakemi Abdullah Enes Gökgüney görev yapacak. Maçın gözlemcisi ise Yılmaz Başkan.

Son maçlar öncesinde iddiası bulunmayan iki takımdan Şiran Yıldıspor takımı 54 puanla dördüncü Erzincan Ulalarspor ise 19 puanla 13. sırada bulunuyor.