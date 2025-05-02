U 19 Bölgesel Gelişim Liginde play-off oynamaya hak kazanan Ahlatcı Çorum FK Sebatspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor.

Pazartesi günü Tokat’ta Sebatspor ile finale yükselmek için karşılaşacak olan Çorum FK Teknik Direktör Selanattin Karaca yönetiminde Devane sahasında yaptığı antrenmanla hazırlıklarını sürdürüyor.

Isınma hareketleri ve dar alanda pasın ardından önce yarı saha sonra tam sahada taktik çalışma yapan u 19 takımı bugün ve yarın yapacağı antrenmanlarla bu zorlu maçın hazırlıklarını tamamlayacak.

Çorum FK U 19 takımına bu zorlu çalışma döneminde Murat Kılıçoğlu ve Erhan Özören tatlı ikram ederek Sebatspor maçında başanılar dilediler.