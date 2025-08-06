Bölgesel Amatör Lig’e katılım için başvuru 15 Ağustos’ta bitiyor.

Bu sezon ilimizi Bölgesel Amatör Ligde temsil etme hakkı bulunan Alacagücüspor’un lige katılmak için önünde dokuz günlük bir süre kaldı.

Futbol Federasyonu BAL’a katılacak takımların gerekli evrakları ve ücreti 15 Ağustos mesai bitimine kadar teslim etmeleri gerektiğini açıkladı.

Alacagücüspor ise gerekli maddi desteği bulamadığı için henüz başvurusunu yapamadı.

Kulüp başkanı Kadir Bayat mevcut şartlarda başvuru yapmayacaklarını bir gelişme olması umudu ile son güne kadar umutla bekleyeceklerini söyledi.