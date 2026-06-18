Gazeteci Fikret Gül'ün iddiasına göre Arca Çorum FK, son olarak Almanya Bundesliga ekiplerinden Eintracht Frankfurt'ta forma giyen Belçikalı golcü Michy Batshuayi ile anlaşmak üzere.

Kariyerinde Chelsea, Borussia Dortmund, Valencia, Crystal Palace, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray gibi önemli kulüplerin formalarını giyen 31 yaşındaki tecrübeli forvetin, Çorum FK'nın transfer gündeminde olduğu öne sürüldü.

Taraflardan henüz resmi bir açıklama yapılmazken, iddianın gerçeğe dönüşmesi halinde Michy Batshuayi transferi, Çorum FK tarihinin en ses getiren ve en dikkat çekici transferlerinden biri olarak kayıtlara geçecek.