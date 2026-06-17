Arca Çorum Futbol Kulübü sahibi Savaş Balçık, sosyal medya hesabından bir açıklama yayınlayarak, yeni yönetim kadrosunu 19 Haziran'da açıklayacaklarını duyurdu.

Balçık, Süper Lig'in yalnızca bir hedef olmadığını ve Çorum FK için yeni bir başlangıç olduğunu belirterek; "Kulübümüzü daha güçlü yarınlara taşıyacak, şehrimizin hayallerine omuz verecek ve ARCA Çorum FK’yı Süper Lig’de başarıyla temsil edecek yeni yönetim kurulumuzu 19 Haziran Cuma günü kamuoyuyla paylaşacağız. Büyük hedeflere, güçlü bir kadro ve sağlam bir inançla yürüyoruz. Çorum için, Anadolu için, başarı için." ifadelerini kullandı.