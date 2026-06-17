Türkiye’de spor basınının en köklü meslek kuruluşlarından biri olan Türkiye Spor Yazarları Derneği, Çorum’dan beş gazeteciyi daha bünyesine kattı.

Türkiye genelinde 81 ilde faaliyet gösteren ve 13 şubesi bulunan TSYD’nin üyeleri arasında spor basınının deneyimli isimleri Şansal Büyüka, Turgay Demir, Fatih Doğan ve Aygün Özipek de yer alıyor. Derneğe Çorum’dan yapılan üyelik başvuruları değerlendirilirken, gazeteciler Hüseyin Aşkın, Halil Öztürk, Rıfat Kara, Ömür Soytemiz ve Yüksel Basar’ın üyelikleri kabul edildi.

Böylece Çorumlu gazeteciler, spor basınının önemli meslek örgütlerinden biri olan TSYD çatısı altında yer alarak hem mesleki dayanışmaya katkı sağlayacak hem de derneğin faaliyetlerinde aktif rol üstlenecek.