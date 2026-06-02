Arca Çorum FK’nın sahibi Savaş Balçık, kağıt üzerinde kulübün kendisine ait olduğunu ancak bu takımın gerçek sahibinin tüm Çorumlular olduğunu dile getirdi. Balçık, Çorum FK’nın Süper Lig’e yükselmesiyle birlikte şehrin de üst lige çıktığını, kente vizyon katacak yatırımların geleceğini kaydetti. Kendilerinin de ilk etapta Çorum’a çok amaçlı 5 yıldızlı bir otel yapmak için çalışma yürüttüklerini aktardı.

Arca Çorum FK Başkanı Savaş Balçık, Çorum futbolunun son yedi yılda üç şampiyonluk yaşayarak büyük bir başarıya imza attığını belirterek, bu başarının arkasında güçlü bir birlik ve dayanışma ruhunun bulunduğunu vurguladı.

Balçık, hem spor alanında hem de ekonomik yatırımlarla Çorum’a yeni değer katmaya devam edeceklerini ifade etti.

Arca Çorum FK’nın elde ettiği başarıların yalnızca sportif anlamda değil, şehrin tanıtımı, ekonomisi ve geleceği açısından da önemli kazanımlar sağlayacağını belirten Balçık, “Çorumlu doğmamış olabilirim ancak kendimi Çorumlu hissediyorum. Kulübün yükseliş yolculuğunda Çorum halkının en büyük güç olduğuna inanıyorum. Birlikte başardık, bundan sonra da birlikte başaracağız. Çorum’un adını daha üst liglerde ve daha büyük platformlarda gururla duyurmaya devam edeceğiz. Kimsenin bundan şüphesi olmasın” dedi.

‘Çorum’a çok amaçlı 5 yıldızlı bir otel yapacağız’

Savaş Balçık, Çorum’un gelişimine katkı sağlayacak önemli projeler üzerinde çalıştıklarını da açıkladı. Özellikle Arca Çorum FK’nın üst liglerde yer almasının şehre yeni yatırımların kapısını açacağını belirten Balçık, Çorum’a çok amaçlı, modern ve 5 yıldızlı bir otel kazandırmayı hedeflediklerini bildirdi.

Proje kapsamında aquapark ve alışveriş merkezi gibi sosyal yaşam alanlarının da yer alacağını ifade eden Balçık, “Çorum’un büyüyen vizyonuna yakışacak bir yatırım hazırlıyoruz. Bu proje hem istihdama hem de turizme katkı sağlayacak, şehrimizin cazibesini daha da artıracaktır” diye konuştu.

‘Çorumludan daha çok Çorumluyum’

Kulübün elde ettiği başarıların sadece yöneticilere değil, tüm Çorum halkına ait olduğunu vurgulayan Balçık, birlik ve beraberlik ruhunun en büyük güçleri olduğunu kaydetti.

“Arca Çorum FK kağıt üzerinde bana ait olabilir ancak bu kulüp gönüllerde tüm Çorumlularındır” diyen Balçık, “Bugüne kadar elde ettiğimiz her başarıda Çorum halkının emeği, desteği ve inancı vardır. Süper Lig hedefimizde de aynı dayanışma ve aynı heyecanla yolumuza devam edeceğiz. Çorum’u sporun ve başarının merkezi haline getirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. İnancımız tam; Arca Çorum FK önümüzdeki yıllarda Türk futbolunda örnek gösterilen kulüplerden biri olacaktır. Bu arada şunu da hatırlatmak isterim; Çorumlu değilim ama Çorumludan daha çok Çorumluyum” ifadelerini kullandı.